Türkiye Salcano Dağ Bisikleti Şampiyonası gerçekleştirildi

Aytekin KALENDER/GÜNEYSU, (Rize), ()

Rize'nin Güneysu ilçesinin 1800 rakımlı Handüzü Yaylası, Türkiye Salcano Dağ Bisikleti Şampiyonasına ev sahipliği yaptı.

Türkiye’nin en iyi bisikletçilerinin muhteşem performansına her yıl ev sahipliği yapan Türkiye Salcano Dağ Bisikleti Şampiyonası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesi Handüzü Yaylasında yapıldı. Türkiye'nin en hızlı sporcusunu belirlendiği yarışmada, yarışmacılar aynı anda pedal basarak, tur sayısına göre yarıştılar. Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Salcano bisiklet firmasınin desteklerince düzenlenen şampiyonaya 29 ilden yaklaşık 220 sporcu katıldı.

İlk gün sonuçlarına göre büyük kadınlar kategorisinde Eda Konuk birinci, Cansu Çelebi ikinci, Hatice Yılmaz ise üçüncü oldu. Büyük erkekler kategorisinde ise Veysel Gülmez birinciliği, Yunus Emre Yılmaz ikinciliği, Cebrail Şeker de üçüncülüğü elde etti.

ESKİ BAKAN BAK DA KATILDI

Yarışların ikinci gününde startı Gençlik ve Spor eski Bakanı ve Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak verdi. Sporculara başarı dileyen Bak, çok güzel bir yaylada yarışların gerçekleştiğini belirterek "Karadeniz için yaylalar çok önemli. Dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri ağırlıyoruz. Federasyona bu organizasyonu ilimize verdiği için teşekkür ediyorum." dedi.

Yağmur ve sis altında yapılan yarışlar bisikletçilerin kıyasıya yarışına sahne oldu. Şampiyona sonunda Yıldız Bayanlar kategorisinde Funda Taşkın birinci, Dilara Şahin ikinci, Sevim Gerçek ise üçüncü oldu. Yıldız Erkekler kategorisinde ise Emirhan Şimşek birinciliği, Emre Yuca ikinciliği, Davut Duman da üçüncülüğü elde etti. Genç Bayanlar kategorisinde birinciliği Azize Bekar, ikinciliği Keziban Koyun alırken bu kategoride üçüncü Melis Nur Keskin oldu. Genç Erkeler kategorisinde Halil İbrahim Doğan birinci, Esat Ceylan ikinci, Okan Aydunu ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak, Güneysu Kaymakam Vekili Oğuz Şenlik, Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çelik verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Osman Aşkın Bak'ın açıklamaları

- Yarışların startının verilmesi

- Sporculardan detay

- Yarış detayları

- Detaylar

FOTOĞRAFLI