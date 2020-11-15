Türkiye, Rusya'yı 3-2 yendi

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya ile karşılan milli takımımız, 26 yıldan bu yana mağlup edemediği rakibini 3 gol ile geçti. Türkiye, bu sonuçla gruptaki puanını 6'ya yükseltmeyi başardı.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye ile Rusya arasındaki mücadele başladı.

İLK 11'LER:

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Radoslaw Siejka (Polonya)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun

Rusya: Guilherme, Semenov, Dzhikiya, Kudryashov, Zhirkov, Kuzyaev, Ozdoev, Zobnin, Miranchuk, Cheryshev, Zabolotny

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya maçının 11’inde Hırvatistan karşılaşmasına göre 7 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Uğurcan Çakır’ın yerine Mert Günok, Nazım Sangare’nin yerine Zeki Çelik, Ozan Kabak’ın yerine Merih Demiral, Mert Çetin’in yerine Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz’ün yerine Ozan Tufan, Orkun Kökçü’nün yerine Hakan Çalhanoğlu ve Deniz Türüç’ün yerine ise Kenan Karaman’a yer verdi.



ŞENOL GÜNEŞ’TEN 7 DEĞİŞİKLİK



Kaleyi Mert Günok’a emanet eden Güneş, savunmayı Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Caner Erkin’den oluşturdu. Orta alanda Okay Yokuşlu, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu’nu sahaya süren Şenol Güneş, hücum hattının sağında Cengiz Ünder, solunda Kenan Karaman’ı görevlendirdi. Güneş’in gol yollarındaki tercihi ise Cenk Tosun oldu.



AKUT EKİBİ TRİBÜNDE



Türkiye’nin Rusya’yı konuk ettiği karşılaşmada Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tribünde mücadeleyi takip etti. Özellikle İzmir’de yaşanan deprem felaketinde büyük özveriyle çalışan AKUT ekipleri, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) özel davetlisi olarak maçı izledi.



SELİM SOYDAN’IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI



Rusya mücadelesi öncesinde, 79 yaşına giren A Milli Takım’dan Sorumlu Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan’ın yaş günü kutlandı.



Selim Soydan kendisi için hazırlanan pastayı keserken, kendisini ilk tebrik eden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş oldu. Sürpriz karşısında duyduğu mutluluğu ifade eden Soydan, daha sonra teknik heyet ve futbolcuların tebriklerini kabul etti ve Rusya maçı için başarılar diledi.



CENK TOSUN 399 GÜN SONRA MİLLİ TAKIMLA RESMİ KARŞILAŞMAYA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle futboldan uzun süre uzak kalan Cenk Tosun, 399 gün sonra milli forma ile resmi bir karşılaşmada görev aldı. Son olarak Türkiye’nin deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada görev alan Cenk Tosun, bu tarihten sonra resmi maçlarda milli takım forması giymemişti. Geçtiğimiz çarşamba günü Hırvatistan ile oynanan hazırlık karşılaşmasında görev yapan Cenk Tosun, resmi müsabakalardan 399 gün sonra forma giydi.

BAKAN KASAPOĞLU KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye - Rusya karşılaşmasını tribünden takip etti.

MAÇTAN NOTLAR:

1. Türkiye 4-1-4-1, Rusya 4-3-3 dizilişiyle sahada.

2. Cengiz'in savunma arkasına sızmaya çalışan Cenk'e doğru attığı uzun pası Rusya savunması kesti.

Kaynak Yeniçağ: Türkiye, Rusya'ya Kadıköy'ü dar etti: 3-2

Kaynak: Yeniçağ