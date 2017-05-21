Türkiye-Rusya: 2-3

Türkiye, Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 25-19, 25-17, 21-25, 21-25 ve 10-15‘lik setlerle kaybetti. Bu sonuçla grubu lider tamamlayan Rusya, 14-23 Temmuz’da Meksika’nın Boca del Rio kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda mücadele etme hakkı kazanırken, grubu 2. sırada bitiren Türkiye’nin finallere kalma şansı dünya sıralamasının netleşmesinin ardından belli olacak.
Türkiye, Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 25-19, 25-17, 21-25, 21-25 ve 10-15‘lik setlerle kaybetti. Bu sonuçla grubu lider tamamlayan Rusya, 14-23 Temmuz’da Meksika’nın Boca del Rio kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda mücadele etme hakkı kazanırken, grubu 2. sırada bitiren Türkiye’nin finallere kalma şansı dünya sıralamasının netleşmesinin ardından belli olacak.