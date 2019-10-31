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Türkiye Ralli Şampiyonası finali Bursa'da 

İSTANBUL,() -  Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından bu yıl 44'üncü kez düzenlenen 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası 7'nci ve son yarışı Yeşil Bursa Rallisi, 01-03 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Nilüfer Belediyesi...

SPOR 30.10.2019, 10:29
Türkiye Ralli Şampiyonası finali Bursa'da 

İSTANBUL,() - 
Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından bu yıl 44'üncü kez düzenlenen 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası 7'nci ve son yarışı Yeşil Bursa Rallisi, 01-03 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Nilüfer Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyon Orhaneli – Keles bölgesindeki 114,10 kilometresi özel etap, toplam uzunluğu ise 453,38 kilometre olan asfalt zeminli parkurda koşulacak.
01 Kasım Cuma akşamı saat 18:00'de Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde gerçekleştirilecek start seremonisi ile başlayacak olan rallinin ilk gününde saat 18:30'da ise FSM Bulvarı üzerinde belirlenen Nilüfer Belediyesi Seyirci Özel Etabı geçilecek.
İkinci gün ise 02 Kasım Cumartesi günü saat 09:00'da direksiyon başına geçecek olan ekipler Hankook adıyla geçilecek olan Dağgüney, Ahmet Burkay adıyla geçilecek olan Firuz ve Zafer Vatansever adıyla geçilecek olan Harmanalanı etaplarını ikişer kez geçerek saat 17:30'dan itibaren Sur Yapı Marka AVM otoparkında yer alan servis alanında tamamlanmış olacak.
03 Kasım Pazar sabahı saat 09:00'dan itibaren ekipleri Uludağ eteklerinde zorlu bir mücadele bekliyor olacak. Soğukpınar ve Nilüfer adıyla geçilecek olan Hüseyinalan etapları ardından servise girecek olan ekipler, son olarak bu iki etabı tekrar geçerek, zorlu sezon finalini tamamlamış olacaklar. Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde 35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerinin yer aldığı Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile amatör sürücülere yönelik Zafer Vatansever Ralli Kupası'na da puan veren ralli, saat 14:00'den itibaren ALOFT Bursa Hotel önündeki finiş podyumunda son bulacak.

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