Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...
Genç öğretmen adayı neden canına kıydı
Genç öğretmen adayı neden canına...
Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 60’a çıktı
Sudan'da vahşet: 60 ölü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi...

Türkiye Ragbi Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, () - Türkiye Ragbi Milli Takımı 8-9 Haziran Belgrad’da oynayacağı Avrupa Conferance 1 müsabakası için son hazırlıklarını Samsun’un Çarşamba ilçesinde tamamladı. Türkiye Büyük Erkekler 7’li Ragbi Milli...

Türkiye Ragbi Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, () - Türkiye Ragbi Milli Takımı 8-9 Haziran Belgrad’da oynayacağı Avrupa Conferance 1 müsabakası için son hazırlıklarını Samsun’un Çarşamba ilçesinde tamamladı.
Türkiye Büyük Erkekler 7’li Ragbi Milli Takımı 27 Mayıs-6 Haziran 2019 tarihleri arasında Samsun’un Çarşamba ilçesinde Olimpiyat Kalifikasyon Müsabakaları öncesi 8-9 Haziran tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da oynayacağı Avrupa Conferance 1 müsabakası hazırlıklarını tamamladı. Ragbi Milli Takımı, bu müsabakada şampiyon olması durumunda 2020 Tokyo Olimpiyatları için kalifikasyon maçları oynamaya hak kazanacak.
Müsabaka öncesi Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Ragbi Milli Takımı'nın son antrenmanını izleyerek sporcularla bayramlaştı. Bayramlaşma sonrası konuşan Pazan, “Öncelikle milli takım kamplarımız için bize Çarşamba Spor Tesisleri'ni açarak her zaman destek olan Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan’a teşekkür ederim. Hedefimiz 8-9 Haziran’da Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da oynayacağımız Büyük Erkekler 7’li Ragbi Avrupa Conferance 1 müsabakasında şampiyon olup olimpiyat kalifikasyon müsabakaları için hak kazanarak olimpiyat yolunda hızla yürümek” dedi.
Milli Takım, 10 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a hareket edecek.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328