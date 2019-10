 Türkiye Rafting Şampiyonası 2'nci ayak yarışmaları Bahçesaray'da başladı

TÜRKİYE Rafting Şampiyonası 2'nci ayak yarışmaları bu yıl ilk kez Van'ın Bahçesaray ilçesinde başladı. Şampiyonaya katılan 370 sporcu, ilçe merkezinden geçen Müküs Çayı'ndaki 5,5 kilometrelik parkurda dereceye girebilmek için ter döktü. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, 20 yıl öncesine kadar kapalı bir havza olan Bahçesaray'ın yapılan güzel etkinliklerle bugün adını dünyaya duyurduğunu belirtti. Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2'nci Başkanı Fikret Yardımcı ise sporla terörü yenmek için Doğu ve Güneydoğu illerinde sıralı olarak Türkiye Şampiyonası yapıp gençleri spora kazandırdıklarını, bölgenin turizme açılması için bu şampiyonanın çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi rafting parkurları arasında yer alan Çatak ve Bahçesaray ilçeleri, bu yıl ilk kez Türkiye Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Türkiye Rafting Federasyonu, Belediye ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla, 17-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonanın 2'nci ayak yarışmalarında, start bugün Bahçesaray'da verildi. Türkiye'nin 40 kentinden 60 takım ve 30 kulüpten 370 sporcunun katıldığı yarışlar, ilçenin içinden geçen 5,5 kilometrelik Müküs Çayı parkurunda yapılıyor. Start törenine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2'nci Başkanı Fikret Yardımcı, Bahçesaray Kaymakamı Onur Muhammet Öztabak, milli takımlar başantrenörü ve müsabaka direktörü Savaş İzmirli, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen sporcular ve vatandaşlar katıldı.

SPORLA TERÖRÜ BİTİRECEĞİZ

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Yardımcı, Bahçesaray ve Çatak'ın Türkiye'nin en iyi rafting parkuruna sahip olduğunu belirterek, Gençlik Spor Bakanlığı olarak bir hedef koyduk kendimize. Dedik ki; sporla terörü yenme kapsamı adı altında Doğu ve Güneydoğu illerimizde sıralı Türkiye Şampiyonası yapıp hem orada şampiyona yaparak oradaki gençleri spora kazandırmak, hem de bu muhteşem doğayı da turizme açılsın diye bu bölgede böyle bir şampiyona düzenledik. Bugün Bahçesaray'dayız. Çok enteresan Beytüşşebap'tan bile buraya sporcu gelmiş. Şu anda Türkiye'nin 40 kentinden 30 kulüp ve 400'e yakın sporcu ve saha ekibimizle 500 kişiyle buradayız. Bu çok önemli bizim için. Tabii ki 40 il demek, burada sosyal medyada, basında buranın tanıtılması demek, Müküs Çayı'nın tanıtılması demek. Onun için biz federasyon olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri ile bu işi yapmaktayız. Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu konuda çok destekliyor dedi.

ÜLKEMİZDE KÜRT SORUNU DEĞİL, TERÖR SORUNU VAR

Bahçesaray'dan dünyaya seslenen Yardımcı, konuşmasını şöyle sürdürdü

Biz kardeşiz. Asla böyle Kürt, Türk, Laz, Çerkez gibi de olmadığını buradan dünyaya bir defa daha duyuracağız. Biliyorsunuz ülkemizde 'Barış Pınarı Harekatı' var. Oradaki Mehmetçiklerimize buradan selam vereceğiz. Kahraman güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonlarla tertemiz olan sahayı biz sporcularla hemen dolduruyoruz ve spor aktiviteleriyle kardeşlik, dostluğu yeniden pekiştirmek adına, yeniden hep beraber olma adına çalışmalarımıza bakanlığımızca devam edeceğiz. Önümüzdeki sene bu şampiyonayı Hakkari'de yapacağız. Bu çok önemli bizim için. O bölgede olacağız bütün kuvvetlerimizle. İnşallah biz bu çalışmalarımızla, hani Avrupa'dan bize gelen, sürekli oynanan bu Kürt kartı meselesini biz buradan bütün dünyaya Kürtlerle bir sorun olmadığını duyuracağız. Ülkemizde Kürt sorunu değil, terör sorunu vardır ve o da bitmiştir. Çünkü bitmeseydi bugün Bahçesaray'da olmazdık. 40 ilden sporcu burada her tarafta samimi bir şekilde dolaşıyor, geziyor ve ailelere konuk oluyor. Çok enteresan bir şey. Burada otel olmadığı için bütün sporcularımız evlerde misafir ediliyor, evlerde gece sohbetler yapılıyor. Bakın ne kadar güzel bir kaynaşmayı beraber sağlıyoruz. Bunun için gerçekten çok mutluyuz. Burada yönetim kurulu üyelerimiz ve buralı olan Gülşen Hanımefendi de var. Kendisinin de çok desteklerini gördük. 2 gün burada, 2 gün de Çatak ilçemizde bu yarışma olacak.

20 YIL ÖNCE KAPALI BİR HAVZA OLAN BAHÇESARAY BUGÜN DÜNYAYA AÇILIYOR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise Türkiye Rafting Şampiyonası'nın Bahçesaray'da yapılmasının umut verici olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti

Biliyorsunuz yıllar önce Bahçesaray kapalı havzaydı aslında. Yolu olmayan, okulu olmayan, hastanesi olmayan, ille bağlantısı olmayan, dünya ile bağlantısı olmayan küçük bir ilçeydi Bahçesaray. Ama bugün dünyaya açıldı. Bahçesaray artık kendini aşan bir ilçe konumuna geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bire bir özel ilgisinden dolayı Bahçesaray bugün dünyaya açıldı. Okuyan gençler oldu, Türkiye'ye açıldı. 20 yıl öncesinde Türkiye'de belki bir elin parmakları kadar okuyan, üniversiteye giden gençlerimiz vardı. Bugün 600'ü aşan gencimiz üniversiteye gidiyor. Bunun 190'ı kız öğrencimiz. 7 lisesi var, her köyümüzde okul var. Van ile bağlantısı olan kesintisiz hizmet veren yolumuz var. Türkiye Şampiyonası'nın yapıldığı bir Bahçesaray'dan bahsediyoruz. Bunlar bizim için hayal olan şeylerdi. Ama bugün gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gençler bugün Bahçesaray'da. Bunlar önemli şeyler Türkiye için. Bizler tüm bunları buranın halkıyla gerçekleştirdik. Büyük katkısı olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz. Bu kaynaşmayı sağlıyor. Türkiye'nin her yerinden gençler burada. Doğu-batı, Kürt-Türk kültürü arasında büyük bir birleşmeye de vesile oluyorlar. Gençlerle bir araya geldik. Yüzde 80'i buraya ilk defa gelmiş. Buradaki vatandaşlarımız, gelen misafirleri evlerinde misafir etti. Bu şampiyona bir kardeşlik havasına vesile oluyor.

STRAFORDAN BOTLA RAFTİNG YAPTILAR

Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 2'nci ayak yarışlarına ev sahipliği yapan Bahçesaray'da yaşayan 3 çocuk, kendi imkanlarıyla tahta, strafor ve pet şişelerden bot yapıp, Müküs Çayı'nda rafting gösterisi gerçekleştirdi. Çocukların Türk bayrakları ile süsledikleri botla yaptıkları gösteri büyük ilgiyle izlendi. Zaman zaman zor anlar geçiren çocuklar, suya düşme tehlikesi atlattı.

Çocuklardan Şahin Sabırlı, yarışmacılara özenerek böyle bir gösteri yapmaya karar verdiklerini anlatarak, Çok heyecanlıydık. Startın verildiği yerde bize izin verilmedi. Biz de hemen aşağıda yarışmacılardan sonra hayallerimizi suya bırakarak yaptığımız botla yerine getirdik. Heyecanlı anlar da yaşadık. Bundan sonra inşallah gerçek botlarla kendi çayımızda gösteri yapmak istiyoruz dedi.