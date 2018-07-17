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Türkiye Plaj Futbol Ligi Manavgat etabında gol yağmuru

Mithat ABAKAN/MANAVGAT,() TÜRKİYE Futbol Federasyonu ve Manavgat Belediyesi'nin organize ettiği Türkiye Plaj Futbol Ligi Manavgat etabında oynanan ilk iki gün karşılaşmalarında 66 gol atıldı. Manavgat'ın Boğaz Otel plajında pazar günü...

Türkiye Plaj Futbol Ligi Manavgat etabında gol yağmuru

Mithat ABAKAN/MANAVGAT,()

TÜRKİYE Futbol Federasyonu ve Manavgat Belediyesi'nin organize ettiği Türkiye Plaj Futbol Ligi Manavgat etabında oynanan ilk iki gün karşılaşmalarında 66 gol atıldı.
Manavgat'ın Boğaz Otel plajında pazar günü başlayan ve 10 takımın katıldığı Türkiye Plaj Futbol Ligi Manavgat etabında grup maçları devam etti. Sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmalarda ilk 2 günde 66 gol atıldı. Turnuvada Elektronik Market adlı takımdan Ahmet Arıcı 8 golle gol krallığında önde giderken, Özdemir Mobilya adlı takımdan Emrah Ekmekçi 7 golle ikinci sırada yer aldı. 
Dün akşam oynanan maçlarda ise Başarı Temel Lisesi, Modhose'ı 4-3; Özdemir Mobilya, Bahçekonut'u 4-3; Muhtarlar Derneği, Baggi Men'i 7-3 ve Elektronik Market, Cenaze İşleri'ni 5-2 mağlup etti.
Karşılaşmalar sonucunda gruplarında ilk iki sırayı alacak olan takımlar tek devreli, lig usulüyle birbirleriyle maç yapacak ve en çok puan alan takım Türkiye Plaj Futbol Ligi Manavgat etabında şampiyon olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Maçlardan görüntü

(FOTOĞRAFLI)

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