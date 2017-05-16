ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın dördüncü gününde Türkiye, halterde bir bronz madalya kazandı. Türkiye, erkekler 77 kiloda Celil Erdoğdu toplamda 319 kiloyla bronz madalya elde etti. 4. İslami Dayanışma Oyunları halter branşında yarın 4 kategoride final karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye, oyunların 4. gününde halterde bir bronz madalya kazandı
ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın dördüncü gününde Türkiye, halterde bir bronz madalya kazandı. Türkiye, erkekler 77 kiloda Celil Erdoğdu toplamda 319 kiloyla bronz madalya...
16 Mayıs 2017 Salı 18:16
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