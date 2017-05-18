Türkiye, oyunlarda 155 madalyayla zirveyi kaptırmadı

ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, 6'ncı günü 60 altın, 52 gümüş ve 43 bronz olmak üzere toplam 155 madalyayla kapattı. Ay-yıldızlıları, ikinci sırada 59 altın, 33 gümüş ve 24 bronz madalyaya sahip Azerbaycan 116 madalyayla takip ederken, ilk 5 şu şekilde oluştu:
Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Türkiye 60 52 43 155
2 Azerbaycan 59 33 24 116
3 İran 16 22 29 67
4 Özbekistan 14 14 26 54
5 Cezayir 7 12 16 35
ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, 6'ncı günü 60 altın, 52 gümüş ve 43 bronz olmak üzere toplam 155 madalyayla kapattı. Ay-yıldızlıları, ikinci sırada 59 altın, 33 gümüş ve 24 bronz madalyaya sahip Azerbaycan 116 madalyayla takip ederken, ilk 5 şu şekilde oluştu: