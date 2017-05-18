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Türkiye, oyunlarda 155 madalyayla zirveyi kaptırmadı

ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, 6'ncı günü 60 altın, 52 gümüş ve 43 bronz olmak üzere toplam 155 madalyayla kapattı. Ay-yıldızlıları, ikinci sırada 59 altın,...

Türkiye, oyunlarda 155 madalyayla zirveyi kaptırmadı

ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, 6'ncı günü 60 altın, 52 gümüş ve 43 bronz olmak üzere toplam 155 madalyayla kapattı. Ay-yıldızlıları, ikinci sırada 59 altın, 33 gümüş ve 24 bronz madalyaya sahip Azerbaycan 116 madalyayla takip ederken, ilk 5 şu şekilde oluştu: 
           Ülke               Altın     Gümüş   Bronz    Toplam
1       Türkiye             60          52         43           155
2       Azerbaycan     59          33         24           116
3       İran                   16          22         29             67
4      Özbekistan       14          14        26             54
5      Cezayir               7           12       16             35

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