Türkiye, oyunlarda 155 madalyayla zirveyi kaptırmadı

ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, 6'ncı günü 60 altın, 52 gümüş ve 43 bronz olmak üzere toplam 155 madalyayla kapattı. Ay-yıldızlıları, ikinci sırada 59 altın, 33 gümüş ve 24 bronz madalyaya sahip Azerbaycan 116 madalyayla takip ederken, ilk 5 şu şekilde oluştu:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam

1 Türkiye 60 52 43 155

2 Azerbaycan 59 33 24 116

3 İran 16 22 29 67

4 Özbekistan 14 14 26 54

5 Cezayir 7 12 16 35