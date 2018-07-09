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Türkiye'nin pistlerdeki yeni yıldızı Ali Çapan

İSTANBUL / Dünyanın en prestijli araba yarışlarından olan Le Mans yarışlarında Türk pilot Ali Çapan, gösterdiği performansla şampiyonluğu zorluyor. Dünyanın en büyük otomotiv devlerinin prestij yarışı verdiği Le Mans yarışlarında...

Türkiye'nin pistlerdeki yeni yıldızı Ali Çapan

İSTANBUL /

Dünyanın en prestijli araba yarışlarından olan Le Mans yarışlarında Türk pilot Ali Çapan, gösterdiği performansla şampiyonluğu zorluyor.
Dünyanın en büyük otomotiv devlerinin prestij yarışı verdiği Le Mans yarışlarında Türk pilot Ali Çapan fırtınası esiyor.
Her takımın 2 pilotunun olduğu Le Mans yarışlarında değeri 1 milyon Euro civarı olan araçlarla tam 24 saat boyunca pistte kalınıyor. Dubai'den Paris'e, Barcelona'dan Lizbon'a kadar dünyanın pek çok önemli şehrinde yapılan yarışlara Türk pilot Ali Çapan da performansıyla damga vuruyor. Özellikle Dubai yarışında kırdığı pist rekoruyla dikkat çeken Çapan, şampiyonanın da favorileri arasında gösteriliyor.
PORTEKİZ'DE İDDİASINI ORTAYA KOYDU
Geçtiğimiz hafta Portekiz'de yapılan yarışta aldığı dereceyle şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Ali Çapan, Türkiye'nin de gururu olmaya çok yakın. Çapan, özellikle Le Mans yarışlarının Türkiye'de de yapılması için yetkililerle de görüşmeler yapıyor. Önümüzdeki yılın yarış takviminde Türkiye'nin de yer alması için temaslarını sıklaştıran Çapan, son yıllarda popülaritesi çok yükselen Le Mans yarışlarını, Türkiye'ye getirmeye kararlı.

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