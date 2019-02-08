Türkiye'nin ilk uluslararası yüzme şampiyonası Edirne'de

İSTANBUL,()



Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 8-10 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup'ta 316 yüzücü mücadele edecek.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen ve organizasyonu Türkiye tarafından yapılan ilk uluslararası yüzme yarışı olan Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup, 8-10 Şubat tarihleri arasında Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye ile birlikte Azerbaycan, Ukrayna, Rusya, Kosova, Bosna Hersek ve Makedonya'dan 316 yüzücünün kulaç atacağı Uluslararası Edirne Cup, birçok sosyal sorumluluk projesi mesajını da izleyicilere ulaştıracak.

Türkiye'de yüzmenin özendirilmesi ve uluslararası platformlarda başarıların arttırılması açısından bu tip organizasyonların sayısının günden güne daha da artacağının altını çizen Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, 3 gün sürecek şampiyonada motivasyonu artıracak çeşitli sürpriz hazırlıkları içinde olduklarını belirterek şampiyonaya katılan tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.

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