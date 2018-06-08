Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti
“Türkiye’de yaklaşık 4 milyon NASH hastası var”
“Türkiye’de 4 milyon NASH hastası...
Bakan Soylu'dan apolet açıklaması
Soylu'dan çok sert 'apolet' açıklaması
İnce: Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğim
Muharrem İnce: 24 saat içinde...

Türkiye'nin halterdeki cezası kaldırıldı

ERCAN ATA / ANKARA,() Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) tarafından geçmişte yaşanan doping olayları nedeniyle Türkiye'ye  verilen 1 yıllık men cezası kalktı. Türkiye, böylece haziran ayında İspanya'da düzenlenecek olan Akdeniz Oyunları'nda...

Türkiye'nin halterdeki cezası kaldırıldı

ERCAN ATA / ANKARA,()

Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) tarafından geçmişte yaşanan doping olayları nedeniyle Türkiye'ye  verilen 1 yıllık men cezası kalktı. Türkiye, böylece haziran ayında İspanya'da düzenlenecek olan Akdeniz Oyunları'nda yarışma hakkı elde etti.
Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Olimpiyatlarda derece almış sporcularımızın numunelerinin yıllar sonra tekrar analiz edilmesinin neticesinde pozitif vakalar tespit edilmiş ve IWF yaptığı toplantı sonucu Türkiye'nin de içinde bulunduğu 9 ülkeye 1 yıl uluslararası müsabakalardan men cezası vermiş olup bu süre 19 Ekim 2017'de başlayıp, 19 Ekim 2018'de sona erecekti. Ancak Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) ile yapılan ortak çalışmalar ve toplantılarımız neticesinde IWF'nin federasyonumuzdan talep ettiği eğitim seminerleri ve diğer hususlar Türkiye Dopingle Mücadele Ajansı işbirliği ile gerçekleştirilmiş ve ülkemize defalarca gelerek numune alma işleminde bulunan IWF yetkililerince herhangi bir sorun yaşanmamış tüm kriterler yerine getirilmiştir. Federasyon Başkanlığımızca  bu süreçte IWF ile koordineli bir şekilde  gayretli çalışmalar yapılması neticesinde, cezamızın kısaltılması için gerekli caba sarf edilmiş ve IWF İzleme Komisyonu'nun Haziran ayında yaptığı son değerlendirmesi sonucunda cezamız büyükler kategorisinde 4 ay, gençler ve yıldızlar kategorisinde ise 6 ay kısaltılarak haziran ayında İspanya'da yapılacak olan 18. Akdeniz Oyunları dahil olmak üzere uluslararası müsabakalara katılma hakkı elde edilmiştir."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325