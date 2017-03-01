Türkiye'nin en yüksek maratonu için kayıtlar başladı

"Aladağlar Sky Trail" (45K) ve ilk kez koşulacak "Aladağlar Trail Jr" (15K) parkurları katılımcıları bekliyor

İSTANBUL,() - TÜRKİYE'nin en yüksekte koşulan ve Uluslararası Patika Koşuları Birliği (ITRA) sertifikalı ilk gökyüzü koşusu Aladağlar Sky Trail 12 Ağustos 2017'de üncü kez start alacak. 3000 m'nin üzerindeki 3 zirve tırmanışı ile sporcuların 1500 m yükseklikten başlayarak koşu boyunca 3500 m+ irtifa kazandığı Aladağlar Sky Trail 45km mesafesi ile geleneksel hale gelen bir gökyüzü maratonu. 2017 yılının en büyük yeniliği ise "Aladağlar Trail Jr." adı verilen yeni rotanın organizasyona eklenmiş olması. 15+ km uzunluğunda ve toplamda 950+ m tırmanış içeren ilk kez koşulacak bu yeni rotanın kısa mesafeyi tercih eden deneyimli sporcular ve patika koşularında kendini test etmek isteyen koşuculara fırsat sunması hedefleniyor.

KOŞU ÖZGEÇMİŞİ VE SPOR KÜLTÜRÜNE GÖNÜLLÜ KATKI ÖDÜLLENDİRİLİYOR

Aladağlar Sky Trail ve Aladağlar Trail Jr. koşusuna katılmak için adayların sunduğu koşu özgeçmişleri son üç yıldaki patika ve dağ koşusu deneyimi ile dağcılık tecrübesi bakımından değerlendiriliyor. Bir diğer kriter ise katılımcıların spor organizasyonlarında, koşularda gönüllü olarak çalışmış ve spor kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmuş olmaları.

45K ve 15K yarışları için katılım kontenjanı 200'er sporcu ile sınırlı. Niğde, Kayseri ve Adana illeri sınırları içerisinde yer alan Aladağlar Milli Parkı'nda, Demirkazık köyünde başlayan zorlu yarışlara sadece kayıtlı koşucular katılabiliyor. Yurtdışından katılmak isteyen sporculara ise ülke kontenjanı uygulanıyor.

Geçtiğimiz yıl 9 ülkeden toplam 135 sporcu kriterleri sağlayarak yarışmaya katılma hakkı elde etmişti. 2016'nın yıldız isimleri arasında Ultra Trail Kadınlar Dünya Şampiyonu unvanına sahip Nathalie Mauclair ve son iki yılın genel klasman lideri Davood Shirkhani yer almıştı.