Türkiye'nin en yorgun stad çimleri yıllara direniyor

Genç Osman Stadı'nın 1993 yılında serilen çimleri o günden günümüze gelinceye kadar değişiklik yaşamadı

Bayburt () Spor Toto 3.Lig takımlarından Bayburtspor'un Genç Osman Stadı'nın çimleri zamana adeta meydan okuyor.

1993 yılında döşenen çimlerde günümüze gelinceye kadar değişiklik yaşamadı. Stadın zeminin doğal çim olmasına rağmen spor kamuoyunda sentetik çim olarak bilinmesi de semt insanını üzüyor. Bayburt İl Gençlik Spor Müdürü Ahmet Karslıoğlu 'ya yaptığı açıklamada maçların bitmesiyle birlikte stadyum zeminini korumaya aldıklarını belirterek "Şu anda Türkiye'nin en yorgun çimler bizim statta. Stadımızın zemini 1993 yılında çimle kaplandı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle o günden bu bugüne kadar hiç bir değişim yaşanmadı. Biz de elimizdeki imkanlarla çimlerimizi korumaya çalışıyoruz.Daha ne kadar dayanır bilemem sezon biter bitmez koruma çalışmalarıma başladık" şeklinde konuştu. Karslıoğlu ayrıca Genç Osman Stadı'nın zeminin çim olmasına rağmen bazı sitelerde zeminin sentetik olduğuna dair bilgilerin bulunduğunu bunun da gerçeği yansıtmadığını söyledi. Maçların bitimiyle birlikte statta köklü değişimler yapılacağını da belirten Karslıoğlu, eski kapalı tribünün yıkılarak yerine daha modern ve daha fazla seyirci kapasiteli bir tribün inşa edeceklerini ve böylece stadın kapasitesinin 7500 kişiye çıkarılacağını sözlerine ekledi.

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