Türkiye'nin en genç teknik direktörü, Batman'da iz bırakmak istiyor

"Bir jenerasyonun öncüsü olmak istiyorum"

"Kulüplerde kurumsal yapının olması antrenörlerin işini kolaylaştırır"

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,()

Türkiye'de, UEFA PRO lisansına sahip ve profesyonel liglerdeki en genç teknik direktör olan 36 yaşındaki Batman Petrolspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, bir jenerasyonun öncüsü olmak istediğini belirterek, "İyi akademik eğitim almış, bir dönem de futbol oynamış biri olarak, Türk futbolunu yönetenlerin bu jenerasyona sahip çıkmasını istiyoruz. Pro lisansa sahip en genç teknik adam olarak konuşuyorum; antrenörlerimiz kendini yetiştiriyor, iyi eğitim alıyor" dedi.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor'un, UEFA PRO lisansına sahip ve profesyonel liglerdeki en genç teknik direktör olan 36 yaşındaki Mehmet Ak, ekibi ile birlikte 1 haftalık Batman kampını tamamlayarak, Erzurum'a gitti.

Pazartesi günü başlayacak olan Erzurum kampı öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Ak, Batman’da iz bırakmak istediğini ve ‘başaracağız’ sloganıyla hareket ettiğini söyledi.

Elinde sihirli bir değnek olmadığını belirten Ak, "Batman’da iz bırakmak istiyorum. Matematiksel olarak umut olduğu sürece bizi desteklesinler. Fırsatımız olduğu sürece bizi desteklesinler. Taraftarımız bizi çılgınca desteklemeli. 3. Lig’de yürürsen maç kazanamazsın. Mücadele eden bir takım kurmak istiyoruz. Kafamdaki felsefeyi oyunculara oturmak istiyorum" dedi.

Sezonun ilk maçında, 15 bin kişilik yeni statta taraftarın karşısına çıkmanın çok önemli olduğunu kaydeden teknik direktör Mehmet Ak, "İlk maçta stadın açılması ve 15 bin kişinin orayı doldurmasını istiyorum. Açık konuşuyorum; yeni statta başlamazsak şevkim kırılır. İddialı, coşkulu başlamak zorundayız. Gelen rakiplere bunu hissettirmeliyiz. Göztepe’de 10 bin kişinin önünde bazen bizi taraftar oynatıyordu. Burada da böyle olmalı. Batman stadına üç kez geldim, hiç baskı hissetmedim. Taraftarların baskısı var ama lokal kalıyor. Eski stadın yapısından kaynaklı. Yeni stadın ambiyansı bambaşka olmalı. Stada iyi bir açılış maçı gerekiyor. Yöneticilerimizin bu konuda çabası var. Buraya bir Süper Lig ekibinin gelmesi iyi olur" diye konuştu.

"BİR JENERASYONUN ÖNCÜSÜ OLMAK İSTİYORUM"

Türk futbolunda genç teknik adamların geleceğine dair açıklamalarda da bulunan teknik direktör Mehmet Ak, "Bir jenerasyonun öncüsü olmak istiyorum. İyi akademik eğitim almış, bir dönem de futbol oynamış biri olarak, Türk futbolunu yönetenlerin bu jenerasyona sahip çıkmasını istiyoruz. Pro lisansa sahip en genç teknik adam olarak konuşuyorum; antrenörlerimiz kendini yetiştiriyor, iyi eğitim alıyor. Ancak antrenörlerimiz futbolun dışında her şeyle uğraşıyor. Sahayla, yemekle, fitness salonuyla, futbolcunun malzemesiyle uğraşıyoruz. Kulüplerimizin kurumsallaşması lazım. Antrenörlerimizin gelişimiyle ilgili bir sorun yok. Sıkıntı futbolun yapısının, antrenörlerin önünü açmaması. 40'lı yaşlardaki jenerasyonların ismi çok, ama 30’lu yaşlardaki antrenörlerde 1-2 isim var. Bunların da bizim sayemizde çoğalması lazım. Kulüplerde kurumsal yapının olması antrenörlerin işini kolaylaştırır. Yıllardır Köln Spor Akademisi’nden söz ediliyor. Bizim eğitimlerimiz onlardan çok daha iyi ama şans verilmeli" şeklinde konuştu.

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