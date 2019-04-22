Türkiye'nin en büyük maraton yarışı İznik Ultra sona erdi

Mehmet BULDU / İZNİK,(BURSA),() -

Türkiye’nin en büyük maraton yarışı olan İznik Ultra Maratonu sona erdi. 26 ülkeden binin üzerinde sporcu iki gün boyunca İznik’in 2500 yıllık tarihi ve eşsiz doğası arasında koştu.

İznik Belediyesi’nin yerelde desteğiyle Türkiye’nin en çok ilgi gören, en büyük patika yarışı “İznik Ultra Maratonu 160K parkuru start almıştı. 160 km’lik parkurda yarışmacılar Samanlı ve Katırlı Dağları boyunca İznik Gölü’nün etrafında tur attılar. 8. kez düzenlenen yarışlara 26 ülkeden 1000’in üzerinde sporcu katıldı. Sporcular, 160, 90, 55,35 ve 20 km’lik doğal parkurları aşarak maceralı bir yarış yaşadı. Etkinlik 5km’lik İznik Tarihi Kent Koşusu ve Çocuk Koşusu ile sona erdi. Gerçekleşen ödül töreninde sporcular ödüllerini İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz ve İznik Belediye Başkanımız Kağan Mehmet Usta'dan aldılar.

4 MEVSİM BİR ARADA YAŞANDI

İznik Ultra parkurları %90 toprak yollarda koşuldu. Ayrıca yarış boyunca köylerde 7’den 70’e vatandaşların desteği ve moral alkışları da koşucular farklı bir atmosfer yaşadılar. Yarış parkurlarında güneş altında başlayan maraton kırsal bölgelere girdikçe yerini kar, sis ve yağmura bıraktı. Ultra Maraton koşucuları İznik’te nisan ayında 4 mevsimi bir arada yaşamış oldular. İznik Ultra Maratonu’nun en uzun parkuru olan 160 km de birinci 21 saat 10 dakika ile Uğur Vahtettin Aydın oldu. İkinci Cevdet Alyılmaz üçüncü ise Budak Timuralp oldu. Bayanlarda ise 160 km de birinci 26 saat 29 dakika ile Rezeda Galyamova oldu. İkinci Emine Sarısoy Dimitriadis, üçüncü ise Seda Nur Çelik oldu.

Orhangazi’den başlayarak İznik’te biten 90 km de ise erkeklerde birinci Oğuzhan Emre Singer, kadınlarda birinci Eda Ok oldu. Narlıca’dan başlayan 55 km de erkeklerden birinci Mehmet Aydıngör, kadınlarda ise birinci Elena Polyakova oldu. Göllüce’den başlayan 35 km de erkekler birincisi Mehmet Yıldırım olurken, kadınlar birincisi Nurhan Okur oldu. Derbent’ten başlayan 20 km de erkekler birincisi Bekir Çakaroğlu olurken kadınlarda ise birinci Beste Önal oldu.

İznik merkezde gerçekleşen 5 km Tarihi Kent Koşusunda ise erkeklerde birinci Hasan Akyol olurken, kadınlar birincisi de Sevil Arılı Yıldırım oldu. Gerçekleşen çocuk koşusunda ise tüm minikler gönüllerin birincisi olarak ilan edildi.

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