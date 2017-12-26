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Türkiye'nin en büyük atletizm salonunda sona yaklaşıldı

TÜRKİYE'nin en büyük atletizm salonu özelliğine sahip olan Osmangazi Atletizm Salonu'nda koltuklarının montajı tamamlandı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Atletizm Salonu’nun Türkiye’nin en büyük ve en modern atletizm...

Türkiye'nin en büyük atletizm salonunda sona yaklaşıldı
TÜRKİYE'nin en büyük atletizm salonu özelliğine sahip olan Osmangazi Atletizm Salonu'nda koltuklarının montajı tamamlandı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Atletizm Salonu’nun Türkiye’nin en büyük ve en modern atletizm salonu olacağını söyledi.
Bursa'nın merkez ilçelerinden Osmangazi'de yapımı devam eden Osmangazi Atletizm Salonu, açılış için gün sayıyor. Küçükbalıklı Mahallesi'nde toplam 15 bin metrekare alan üzerine inşa edilen salon sırıkla atlama, gülle atma, yüksek atlama, koşu pisti ve ısınma alanları ile atletizm dalında sporcuların yetişmesine olanak sağlayacak. 72 metre çatı açıklığı ile Türkiye’nin en büyük atletizm salonu özelliğine sahip Osmangazi Atletizm Salonu’nda 6 adet koşu kulvarı ile 4 adet ısınma kulvarı bulunacak. Pist uzunluğu ise 120 metre olacak.
KOLTUKLARIN MONTAJI TAMAMLANDI
Osmangazi Atletizm Salonu’nun koltuklarının montajı tamamlandı. 830 kişilik tribünlerde, 88 adet VIP koltuk bulunuyor. Salonda, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) belirlediği 2 bin lükslük aydınlatma değerini karşılayan armatürlerin montajı yapılıyor. Aydınlatma için 356 adet özel tasarım LED aydınlatma armatürü kullanılacak. Armatürlerin tesisat bağlantı işleri ise devam ediyor.
SALON ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ALACAK
Dev tesisin iklimlendirme (ısıtma ve soğutma) ihtiyacı için, salonun ısısını istenilen değerlerde tutacak otomasyonlu klima santrali kuruldu. Ayrıca, salonunun ısıtma ve sıcak su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayacak güneş enerji panelleri de kuruldu. Bu sayede salonun iklimlendirmesinde kullanılacak enerji ihtiyacının önemli bir kısmı güneş enerji panellerinden karşılanmış olacak. Salon iklimlendirmesinin dışında, tribünler için ayrıca ısıtma sitemi kuruldu. Osmangazi Atletizm Salonu’nda, IAAF’ın belirlediği standartlarda hakem odaları, sporcular için kondisyon salonu, duş, kafeterya, basın odası gibi fiziki mekanlar inşa edildi. Ayrıca, canlı yayınlar için gerekli teknik altyapı da oluşturuldu. Tesiste, engelli sporcu ve vatandaşlar için salon girişleri ve içerisinde rampa ve engelli asansörü yapılarak engelsiz bir ortam oluşturuldu.
2018 YILINDA HİZMETE AÇILACAK
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Atletizm Salonu’nu gezerek çalışmaları inceledi. Montajı tamamlanan koltukları inceleyen Dündar, “Türkiye’nin atletizm branşında en büyük tesisini Osmangazi’de inşa ederek, bu branşta ülkemizin en önemli sporcularının Bursa’dan yetişmesine zemin hazırlamış olacağız. Şuan inşaat çalışmaları bitti. Bazı bölümlerde ince işçilikler devam ediyor. Tribünlerde koltuk montajını tamamladık. Aydınlatma konusunda çalışmalar devam ediyor. 2018 yılının başında Osmangazi Atletizm Salonu’nu hizmete açmayı planlıyoruz. Bu modern tesisi ülkemize kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.

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