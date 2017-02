Türkiye'nin 4 yeni stadı dünyanın en iyileri arasında

Favori stad yine bir Türk şirketinin yaptığı stat

Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA () - HER yıl düzenlenen ve yeni yapılan statlar arasında en iyi beşin seçildiği "Yılın Stadı" yarışması başladı. Türkiye'den 4 stadın yer aldığı ve 2016'da biten statlar arasındaki yarışmada favori ise yine bir Türk firmasının Rusya'da yaptığı Krasnodar Arena.

"STADİUM OF THE YEAR 2016"

Stadiumdb.com tarafından bu yıl 7'cisi düzenlenen yılın stadı yarışmasında oy verme işlemi başladı. "Stadium of the Year 2016" ismi ile düzenlenen yarışmada 2016'da biten ve hizmete giren 29 stat yarışıyor. Yarışmada Türkiye'den Yeni Eskişehir Stadyumu, Vodafone Arena, Sivas Arena, Şenol Güneş Stadyumu olmak üzere 4 stat yarışırken yarışta en iddialı gösterilen Rusya'daki Krasnodar Arena'da yine bir Türk inşaat firması Esta Construction'ın imzası bulunuyor.

"OYLAMADA KİŞİ BAŞI 5 STAT SEÇİLEBİLİYOR"

Her okuyucunun 29 stat arasından 5 stat tercih etme hakkı bulunuyor. Seçtiği bu beş stattı da en beğendiğine 5 yıldız, diğerlerine de yerleştirdiği sıraya göre 4,3,2 ve 1 yıldız vererek sıralamasını oluşturup oylamasını gerçekleştiriyor.

Yarışma 4 Mart 2017 gece yarısına kadar devam edecek ve sonrasında en iyi beş stadyum açıklanacak. Aynı zamanda stat tanıtımlarının da yapıldığı açıklamalarda, stattın bir çok açıdan fotoğrafının yanı sıra, stattın kim tarafından kullanıldığı, ne kadara mal olduğu, hangi inşaat şirketi ve mühendislik ofisi tarafından dizaynın yapıldığı da ayrıntılı olarak yer alıyor.

EN ÇOK TÜRKİYE'DEN STAT YARIŞIYOR

Yarışmada şu ülkelerden statlar bulunuyor:

Belçika, Avusturya, Rusya (2 stat) , İngiltere (2 stat), Gana, Almanya (3 stat), Türkiye (4 Stat) İtalya, Çek Cumhuriyeti, Uruguay, Portekiz, Meksika, ABD (2 stat), Irak, Kanada, Fransa, Kamerun, Polonya, Endonezya, Kuzey İrlanda, Çin.

Yarışmaya katılıp oy kullanmak için aşağıdaki şu linke girmik gerekiyor: http://stadiumdb.com/competitions/stadium_of_the_year_2016