Türkiye, namağlup finale yükseldi

İSTANBUL()

Türkiye 17 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek namağlup finale yükseldi.

Balkan Voleybol Birliği (BVA) ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF)'nun işbirliği ile düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Türkiye, Yunanistan ile karşılaştı. Rakibini 25-17,25-9 ve 25-19'lik setlerle 3-0 mağlup eden Ay-yıldızlı ekip Balkan Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Türkiye, Sırbistan - Bulgaristan maçının galibiyle yarın finalde karşılaşacak.

FOTOĞRAFLI