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Türkiye, Moskova'dan madalyasız ayrıldı
Türkiye, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen ve bugün sona erecek Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nden madalyasız ayrıldı. Moskova'da gerçekleştirilen Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nde Turkiye'ye temsil eden Mete Gazoz çeyrek...
SPOR 07.09.2019, 18:30
Türkiye, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen ve bugün sona erecek Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nden madalyasız ayrıldı.
Moskova'da gerçekleştirilen Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nde Turkiye'ye temsil eden Mete Gazoz çeyrek finalde Güney Kore'den Kim Woojin ile karşı karşıya geldi. Rakibine 6-0 mağlup olan milli okçu, organizasyona çeyrek finalde veda etti. Dün de makaralı yay müsabakası çeyrek finalinde Evren Çağıran, ABD'li okçu Braden Gellenthien'a 149-146 yenilerek yine çeyrek finalde elenmişti.
Karşılaşmaları yerinden takip eden ve milli sporculara destek olmak için müsabakaların düzenlendiği Luzhniki Stadı'nda karşılaşmaları izleyen Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, dereceye giren sporculara madalyalarını taktı. Yarışmaların sonunda ABD'li Brady Ellison ilk sırada yer alırken, İtalyan Mauro Nespoli 2'nci, Hollandalı sporcu Sjef Van Den Berg 3'üncü oldu.
Moskova'da gerçekleştirilen Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nde Turkiye'ye temsil eden Mete Gazoz çeyrek finalde Güney Kore'den Kim Woojin ile karşı karşıya geldi. Rakibine 6-0 mağlup olan milli okçu, organizasyona çeyrek finalde veda etti. Dün de makaralı yay müsabakası çeyrek finalinde Evren Çağıran, ABD'li okçu Braden Gellenthien'a 149-146 yenilerek yine çeyrek finalde elenmişti.
Karşılaşmaları yerinden takip eden ve milli sporculara destek olmak için müsabakaların düzenlendiği Luzhniki Stadı'nda karşılaşmaları izleyen Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, dereceye giren sporculara madalyalarını taktı. Yarışmaların sonunda ABD'li Brady Ellison ilk sırada yer alırken, İtalyan Mauro Nespoli 2'nci, Hollandalı sporcu Sjef Van Den Berg 3'üncü oldu.
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