İSTANBUL,() - A Milli Takım’ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova ile yapacağı karşılaşma Eskişehir'de oynanacak. 25 Mart 2019 Pazartesi günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Grubundaki ilk iç saha maçına Eskişehir'de çıkacak olan Milliler, Eskişehir Yeni Stadyumu'ndaki ilk karşılaşmasını 27 Mart 2017'de Moldova ile oynamış ve bu özel müsabakayı 3-1 kazanmıştı.
Türkiye-Moldova maçı Eskişehir'de oynanacak
İSTANBUL,() - A Milli Takım’ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova ile yapacağı karşılaşma Eskişehir'de oynanacak. 25 Mart 2019 Pazartesi günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat...
06 Aralık 2018 Perşembe 22:03
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.