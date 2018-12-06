Türkiye-Moldova maçı Eskişehir'de oynanacak

İSTANBUL,() - A Milli Takım’ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova ile yapacağı karşılaşma Eskişehir'de oynanacak. 25 Mart 2019 Pazartesi günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Grubundaki ilk iç saha maçına Eskişehir'de çıkacak olan Milliler, Eskişehir Yeni Stadyumu'ndaki ilk karşılaşmasını 27 Mart 2017'de Moldova ile oynamış ve bu özel müsabakayı 3-1 kazanmıştı.