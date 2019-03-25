Türkiye - Moldova: 4-0

Engin ÖZMEN - Kaan ÜLKER / ESKİŞEHİR ()

STAT: Eskişehir Yeni

HAKEMLER: Serhiy Boiko (xxx), Semen Shlonchak (xxx), Igor Alokhin (xxx).

TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Aydın, Hasan Ali Kaldırım, Dorukhan Toköz (Dk 84 Emre), Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç (Dk. 78 Efecan Karaca), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 66 Yusuf Yazıcı), Cenk Tosun, Burak Yılmaz.

MOLDOVA: Koşalev - Reabciuk, Posmac, Rozgoniuc, Lonita, Carp (Dk. 46 Turcan), Ceboturu, Ginsari (Dk. 72 Antoniuc), Ambros (Dk. 56 Nicolaescu), Jardan, Graur

GOLLER: Dk. 24 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 26 - Dk. 53 Cenk Tosun, Dk. 70 Kaan Ayhan (Türkiye),

SARI KARTLAR: Reabciuk, Lonita (Moldova)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Türkiye, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Hasan Ali Kaldırım, Kaan Ayhan ve Cenk Tosun’un (2) attığı gollerle Moldova’yı 4-0 yendi.

7’nci dakika Hakan Çalhanoğlu’nun ara pasında ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya gelen Cenk Tosun’un vuruşu etkisiz kaldı. Sonrasında yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

19’uncu dakikada Dorukhan Toköz’ün ceza sahası dışında sert şutu az farkla auta çıktı.

24’üncü dakikada Cenk Tosun’un pasında Hakan Çalhanoğlu röveşata ile içeri çevirdiği top Hasan Ali Kaldırım’ın önünde kaldı. Kaldırım’ın şutu ağlarla buluştu: 1-0.

26’ncı Hakan Çalhanoğlu, ceza sahasına kadar getirdiği topu sol kanattaki Burak Ylmaz’a verdi. Burak'ın ortasında Cenk Tosun'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

29’uncu dakikada Mahmut Tekdemir’in orta sahadan defansın arkasında attığı topu göğsüyle alan Cenk Tosun’un döverek vuruşunu kaleci güçlükle çıkardı.

44’üncü dakikada Hakan Çalhanoğlu cezasına girişte Cenk Tosun ile paslaşıp vurduğu şut direkten döndü.

45’nci dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun ortasına kafayla vuran Cenk Tosun kaleciyi geçemedi.

51’inci dakikada Burak Yılmaz’ın ceza sahasında düşürülmesiyle milliler penaltı kazandı. Topun başına geçen Burak'ın vuruşunda Koşalev gole izin vermedi.

53’üncü dakikada penaltıda kullanılan kornerde Cenk Tosun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

70’nci dakikada soldan Deniz’in açtığı ortaya kafayla vuran Kaan Ayhan, topu ağlarla buluşturdu: 4-0.

90'ıncı dakikada Yusuf'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Burak'ın şutunda top auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye, Moldova'yı 4-0 mağlup etti.

FOTOĞRAFLAR: Cemal YURTTAŞ - Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR ()