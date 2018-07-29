Türkiye, Minikler Balkan Şampiyonası'nda birinci oldu

SELANİK () - Minikler Judo Balkan Şampiyonası sona ererken, Türkiye 20 madalya ile birinci oldu.

Yunanistan'ın Selanik kentinde yapılan Minikler Balkan Şampiyonası'nda genel toplamda 11 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan Türkiye, birinciliğini ilan etti.

Son gün müsabakalarında 5 altın, bir gümüş ve 3 bronz madalya kazanan milli judokalar şu şekilde:

- ALTIN -

Zehranur Kaya (48), Kerime Nur İşbiçer (52), Kevser Dilbirliği (57), E.Esra Serbest (+57), Abdülkadir Afşin (40)

- GÜMÜŞ -

Emir Selim Arı (50)

- BRONZ -

Yunus Yazgan (40), Sude Seyma Tatar (48), Emre Çoban (60)

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