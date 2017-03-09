Türkiye Masa Tenisi’nde play-off’ta

Cemal EKENTOK/BURSA, () - TÜRKİYE A Milli Kadın Masa Tenisi takımı, Avrupa Şampiyonası eleme turunda Bursa’da Azerbaycan ile bugün ikinci kez karşılaştı.

13-17 Eylül 2017 tarihlerinde Lüksemburg'ta gerçekleştirilecek Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'na katılma mücadelesi veren Türkiye A Milli Kadın Masa Tenisi Takımı, Bursa Büyükşehir Belediyesinin BUSKİ Tesislerinde oynananikinci sınavında da Azerbaycan’ı 3-0 yenerek eleme turunda Hollanda’nın rakibi oldu.

Oynanan maçlarda ise Betül Nur Kahraman-Fatima Mamadli: 3-0 (11-2,11-4,11-6), Gül Pembe Özkaya - Maryam İmanova: 3-0 (13-11,11-7,11-8), Özge Yılmaz - Nazakat Karayeva: 3-0 (11-6,11-9, 11-5) yendiler.