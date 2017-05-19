Türkiye, masa tenisinde altın madalya kazandı

ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 7. gününde Türkiye, masa tenisinde bir altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar finalinde Azerbaycanlı Zhing Ning'i 13-11, 11-4, 12-10 ve 11-4'lük setlerle 4-0 yenen Melek Hu, altın madalya elde etti. Erkeklerde ise Ahmet Li, Katar rakibi Li Ping'e 4-1 yenilerek bronz madalyayı kaçırdı.

