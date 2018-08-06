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Türkiye, Masa Tenisi'nde Balkan şampiyonu oldu

EDİRNE,() 44'ncü Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye, tek erkeklerde ve çift kadınlarda Balkan Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Edirne'de 1-5 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 44'ncü Balkan Masa Tenisi Şampiyonası...

Türkiye, Masa Tenisi'nde Balkan şampiyonu oldu

EDİRNE,()

44'ncü Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye, tek erkeklerde ve çift kadınlarda Balkan Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.
Edirne'de 1-5 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 44'ncü Balkan Masa Tenisi Şampiyonası tamamlandı.
Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki organizasyona 11 ülkeden 37'si erkek, 28'i kadın 65 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda Türkiye, tek erkeklerde ve çift kadınlarda Balkan Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Milliler, karışık çiftlerde, gümüş madalya, çift kadınlar ve çift erkeklerde ise 5 bronz madalya kazandı. Tek erkeklerde milli sporcu Talha Yiğenler finalde Sırbistan'dan Marinkovic'i 4-2 yenerek Balkan Şampiyonu oldu. Çift kadınlarda ise milli sporcu Betül Nur Kahraman-Merve Nur Öztürk ikilisi finalde Romen Alina Zaharia-Elena Zaharia çiftini 8-11, 14-12, 14-16, 11-8 ve 11-8'lik setlerden sonra 3-2 mağlup ederek Balkan Şampiyonu oldu.
Karışık çiftlerde Türkiye, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Talha Yiğenler-Aybala Koçal ikilisi, final maçında Manole-Alina Zaharia çiftine 3-0 yenilerek ikinci olurken, yarı finale yükselme başarısı gösteren Umut Emre Başsan-Dilan tek ikilisi ile Afşin Gül-Merve Nur Öztürk ikilisi üçüncülüğü elde etti. Türkiye ayrıca, tek kadınlar yarı finalinde yenilen Aybala Kocal, çift erkekler yarı finalinde mağlup olan Bilal Selim Tok-Tugay Yılmaz ve çift kadınlar yarı finalinde yenilen Gülpembe Özkaya-Aybala Kocal ile de Balkan üçüncülüğü elde etti.
Şampiyonada tek kadınlarda Romanya'dan Alina Zaharia, çift erkeklerde Bulgaristan'dan Denis Bekir-Todorov ikilisi Balkan Şampiyonu oldu.

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