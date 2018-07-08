Türkiye liglerine 3 Togo'lu futbolcu geliyor

İSTANBUL /

Londra/TKM Sports Türkiye yetkilisi Kemal Bakır, Fransız/Togo çifte vatandaşı olan 3 futbolcunun yeni sezonda Türk kulüplerinde forma giyeceğini ve yakın zamanda da bu transferlerin açıklanacağını söyledi.

İngiliz takımlarının gündeminde olan Portekiz Süper Lig takımı Nacional ve Togo Milli Takımı'nın 18 yaşındaki başarılı kalecisi Yorgan Agblemagnon, İsviçre Süper Lig takımı Neuchatel Xamax'tan 1 Temmuz'da serbest kalan Togo Milli Takım oyuncusu 23 yaşındaki ön libero Steve Lawson ve Romanya'nın Juventus Bucuresti ekibinin 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Charles Acolatse için Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig'den de bazı kulüplerle ciddi transfer görüşmelerinin sürdüğünü belirten Kemal Bakır, Afrika kökenli genç oyuncuların yeni sezonda çok konuşulacağını iddia etti.

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