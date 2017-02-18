Türkiye Kupası'nda ilk finalist Banvit

Banvit: 71 - Galatasaray Odeabank: 68
Basketbolda İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nda Galatasaray Odeabank'ı 71-68 yenen Banvit, finale yükseldi.
Salon: Ankara
Hakemler: Aytuğ Ekti, Yener Yılmaz, Altuğ Köselerli
Banvit: Muric 5, Orelik 17, Vidmar 5, Chappell 7, Theodore 20, Kulig 10, Tolga Geçim 1, Merthan Mutlu 2, Furkan Korkmaz 4
Galatasaray Odeabank: Micov 13, Schilb, Pleiss 6, Sinan Güler 11, Göksenin Köksal 12, Tyus 12, Diebler 12, Daye 2, Emir Preldzic
1. Periyot: 17-14
Devre: 33-28
3. Periyot: 47-51
ANKARA /