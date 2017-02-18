Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şanlurfa Viranşehir'de patlama; ölü ve yaralılar var
Şanlurfa Viranşehir'de patlama; ölü ve...
MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimini açıkladı
20 bin öğretmen için başvuru...
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş: 1 - 3
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş:...
Türbede sufi ayini sırasında patlama 72 ölü 150'den fazla yaralı
IŞİD türbede katliam yaptı: 72...

Türkiye Kupası'nda ilk finalist Banvit

 Banvit: 71 - Galatasaray Odeabank: 68 Basketbolda İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nda Galatasaray Odeabank'ı 71-68 yenen Banvit, finale yükseldi. Salon: Ankara Hakemler: Aytuğ Ekti, Yener Yılmaz, Altuğ Köselerli Banvit: Muric 5,...

Türkiye Kupası'nda ilk finalist Banvit

 Banvit: 71 - Galatasaray Odeabank: 68

Basketbolda İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nda Galatasaray Odeabank'ı 71-68 yenen Banvit, finale yükseldi.

Salon: Ankara

Hakemler: Aytuğ Ekti, Yener Yılmaz, Altuğ Köselerli

Banvit: Muric 5, Orelik 17, Vidmar 5, Chappell 7, Theodore 20, Kulig 10, Tolga Geçim 1, Merthan Mutlu 2, Furkan Korkmaz 4

Galatasaray Odeabank: Micov 13, Schilb, Pleiss 6, Sinan Güler 11, Göksenin Köksal 12, Tyus 12, Diebler 12, Daye 2, Emir Preldzic

1. Periyot: 17-14

Devre: 33-28

3. Periyot: 47-51

ANKARA /

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.