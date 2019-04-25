Türkiye Kupası'nda finalin adı: Akhisarspor - Galatasaray

Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray: 2-5

Taha AYHAN / MALATYA ()

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Murat Akça, Mina, Bülent Cevahir, İssam, Murat Yıldırım (Dk. 66 Ahmet), Donald, Guilherme, Aleksic, Adem (Dk. 66 Ömer), Kamara (Dk. 76 Eren)

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Linnes, Donk, Ndiaye, Onyekuru, Fernando, Luyindama, Marcao (Dk. 33 Selçuk), Feghouli (Dk. 76 Emre), Diagne (Dk. 80 Mitroglou)

GOLLER: Dk. 45+7 Aleksic (P), Dk. 88 Mina (Evkur Yeni Malatyaspor) - Dk. 5 Linnes, Dk. 39 Feghouli, Dk. 58 - Dk. 73 Onyekuru, Dk. 83 Mitroglou (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Bülent, Aleksic, Kamara (Evkur Yeni Malatyaspor) - Feghouli, Onyekuru (Galatasaray)

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 5-2 mağlup eden Galatasaray, finale yükseldi ve Akhisarspor'un rakibi oldu.

5'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Linnes'in plase vuruşuyla top ağlara gitti: 0-1.

23'üncü dakikada Feghouli'nin ortasında Diagne kafayla dokundu, top direğin dibinden auta çıktı.

28'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kamara, kaleye sert vurdu. Bu oyuncunun vuruşunda topu kaleci Muslera kornere çeldi.

39'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Feghouli uzaktan şutunu çekti, top ağlarla buluştu: 0-2.

45+7'nci dakikada kazanılan penaltı vuruşunu Aleksic gole çevirdi: 1-2.

58'inci dakikada Ndiaye'nin savunma arkasına doğru gönderdiği topa Onyekuru hareketlendi. Ceza sahası içi sol çaprazda kalesini terk eden Farnolle'den de sıyrılan Onyekuru, boş kaleye doğru yaptığı vuruşla topu ağlarla gönderdi: 1-3.

73'üncü dakikada hızla gelişen atakta orta sahadan ceza sahası içine taşıdığı topla kaleci Farnolle ile karşı karşıya kalan Onyekuru sert vurdu, top ağlarla buluştu: 1-4.

83'üncü dakikada Ndiaye pasını ceza sahası içinde bulunan Selçuk'a aktardı. Selçuk'un pasıyla boş kale ile baş başa kalan Mitroglou'nun kontrol ettikten sonra yaptığı vuruş ağları sarstı: 1-5.

88'inci dakikada sağ kanattan açılan ortaya iyi yükselen Mina dokundu, top kaleci Muslera'nın solundan ağlara gitti: 2-5.

Karşılaşma Galatasaray'ın 5-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda Evkur Yeni Malatyaspor'u eleyen Galatasaray finale yükseldi.

(FOTOĞRAFLI)