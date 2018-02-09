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Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlandı

Yarı finalde Beşiktaş ile Fenerbahçe, Galatasaray ile TM Akhisarspor eşleşti İSTANBUL, () Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları bugün oynanan Galatasaray - Atiker Konyaspor mücadelesi ile tamamlandı. Oynanan mücadeleler...

Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlandı

Yarı finalde Beşiktaş ile Fenerbahçe, Galatasaray ile TM Akhisarspor eşleşti

İSTANBUL, ()

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları bugün oynanan Galatasaray - Atiker Konyaspor mücadelesi ile tamamlandı.
Oynanan mücadeleler sonucunda Beşiktaş, Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Galatasaray yarı finale yükselen takımlar olurken, Kayserispor, Atiker Konyaspor, Akın Çorap Giresunspor ve Gençlerbirliği kupaya veda eden ekipler oldu.
Yarı finalde Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacakken, Galatasaray'ın rakibi ise Teleset Mobilya Akhisarspor olacak.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde:
İKİNCİ MAÇ (İLK MAÇ)
Gençlerbirliği - Beşiktaş: 0-1 (1-3)
Kayserispor - Teleset Mobilya Akhisarspor: 1-2 (0-1)
Fenerbahçe - Akın Çorap Giresunspor: 2-1 (2-1)
Galatasaray - Atiker Konyaspor: 4-1 (2-2)

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