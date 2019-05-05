Türkiye Küçük Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası Ankara'da yapıldı

ANKARA,() - Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Küçük Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası sona erdi. Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 330 güreşçi madalya mücadelesi verdi. Organizasyonun son gününde 41, 48, 57, 68, 85 ve 100 kilolarda repesaj, 3/5 ve final karşılaşmaları yapıldı. Dereceye giren sporcular şöyle:
41 KG:
1- Abdullah Keskin
2- Zekeriye Akgül
3- Mustafa Kışlak
3- M. Kaan Taşçı
48 KG:
1- F. Murat Aydın
2- Abdullah Akdağ
3- Polat Alpar
3- Ahmet Basat
57 KG:
1- Alperen Berber
2- Furkan Kurtoğlu
3- Şeref Demir
3- Ahmet Yılmaz
68 KG:
1- Toygun Aktop
2- Abidin Üstün
3- Abdülkadir Şahin
3- Engin Atar
85 KG:
1- Nursat Taşçı
2- İbrahım Coşkun
3- Y. Emre Toptan
3- B. Taha Coşar
100 KG:
1- Kemal Alganer
2- H. Abdurrahman Akalın
3- Yunus Gündüz
3- Ö. Faruk Şahin
Kulüpler sıralaması da şöyle oluştu:
1- Kayserı Talas GSK: 90 puan
2- Manisa Akhisar Belediye SK: 85 puan
3- Muğla GSK: 78 puan
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