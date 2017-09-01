Türkiye kritik Ukrayna deplasmanına konuk oluyor

İSTANBUL,()

A Milli Erkek Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 7'nci maçında Metalist Stadyumu'nda yarın saat 21.45'te Ukrayna'nın konuğu olacak.

I Grubunda 13 puana sahip olan Hırvatistan ve İzlanda'nın 2 puan gerisinde 11 puanla 3'üncü sırada yer alan Türkiye, aynı puana sahip olan ve averajla 4'üncü sırada yer alan Ukrayna ile deplasmanda karşılaşacak.

LUCESCU'NUN İLK MAÇI

Fatih Terim'in görevden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Mircea Lucescu, A Milli Futbol takımının başında ilk maçına çıkacak. Kritik dönemde milli takımın başına geçen Rumen Hoca, deplasmandan puan veya puanlarla dönerek Milli takım kariyerine iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

ARDA MİLLİ TAKIMA DÖNDÜ

Makedonya ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından Milli takımın bindiği uçakta yaşanan olayların ardından milli takımı bırakma kararı alan Arda Turan, Fatih Terim'in yerine Mircea Lucescu'nun getirilmesiyle birlikte milli takıma geri döndü. Rumen Hocanın İspanya'da kendisiyle görüşmesinin ardından açıklama yapan Turan, Milli formayı tekrardan giyeceğini açıklamıştı.

MUHTEMEL 11

Kritik Ukrayna maçı öncesi her türlü detayı gözden geçiren Lucescu, ligin ilk 3 haftasında neredeyse bütün maçları izledi. Futbolcularla yakından ilgilenen tecrübeli çalıştırıcının maça şu 11 ile başlaması bekleniyor.

TÜRKİYE: Volkan Babacan, - Şener Özbayraklı, Serdar Aziz, Ömer Toprak, Caner Erkin, - Mehmet Topal, Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan, - Cenk Tosun

MAÇIN HAKEMİ İSPANYA FEDERASYONU'NDAN

Metalist Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan David Fernandez Borbalan yönetecek. Borbalan'ın yardımcılıklarını Raul Cabanero Martinez ve Diego Barbero Sevilla yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jose Maria Sanchez Martinez olacak.

