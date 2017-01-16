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Türkiye-Kosova: 4-0

FUTBOL Federasyonu tarafından bu yıl 18'irci kez düzenlenen Mercedes Benz Ege Kupası'nda, Türkiye U16 Milli Takımı A Grubu'nda karşılaştığı Kosova'yı 4-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Altınordu Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan...

Türkiye-Kosova: 4-0
FUTBOL Federasyonu tarafından bu yıl 18'irci kez düzenlenen Mercedes Benz Ege Kupası'nda, Türkiye U16 Milli Takımı A Grubu'nda karşılaştığı Kosova'yı 4-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.
Altınordu Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan müsabakada 7'nci dakikada Ali'nin golüyle öne geçen ay yıldızlı ekib, 39'uncu dakikada Sadriu'nun kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 
43'üncü dakikada Atakan gol sayısını üçe çıkartırken, 47'nci dakikada Oğuzhan skoru 4-0'a taşıdı. Kosova'da 57'nci dakikada Lutolli penaltı atışını gole çeviremedi.
B Grubu'nda ise günün ilk karşılaşmasında Yunanistan, Ukrayna'yı 1-0'la geçmeyi başardı. Türkiye yarın ikinci maçında saat 14.00'te Adnan Menderes Üniversitesi BESYO Sahası'nda Slovakya ile kozlarını paylaşacak. Ukrayna da saat 14.30'da başlayacak maçta Altınordu Metin Oktay Tesisleri'nde Karadağ ile kapışacak.

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