Türkiye karatede toplam 2 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı

Ercan ATA - BAKÜ /

Azerbaycan'da yapılan 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın ikinci gününde Türkiye, karatede 2 altın ve 4 gümüş olmak üzere 6 madalya elde

etti.

Bakü Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda, kadınlar kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu ve katada Dilara Bozan altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler kumite 84 kiloda Alparslan Yamanoğlu, +84 kiloda Enes Erkan, katada Mehmet Yakan ve kadınlar kumite 68 kiloda Eda Eltemur gümüş madalya kazandı.

Karatede müsabakalar sona ererken, Türkiye 2 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalyayla organizasyonu tamamladı.