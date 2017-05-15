Türkiye Karate Milli Takımı İslam Oyunları'nı 2 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamladı

ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de gerçekleştirilen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Türkiye Karate Milli Takımı, 12 kategoriden 11 madalya çıkardı. 13-14 Mayıs tarihlerinde yapılan karate müsabakalarında Ay-yıldızlı ekip, ev sahibi Azerbaycan'ın ardından genel sıralamada en başarılı ülke oldu. Karate Milli Takımı, 4. İslami Dayanışma Oyunları'nı 2 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya ile noktaladı.
4. İslam Dayanışma Oyunlarında Karate milli takımında madalya kazanan sporcular:
KADINLAR:
(Kata) Dilara Bozan (Altın)
(Kumite) Meltem Hocaoğlu Altın, Serap Özçelik Gümüş, Eda Eltemur (Gümüş)
(Kumite) Merve Çoban (Bronz)
ERKEKLER:
(Kata) Mehmet Yakan (Gümüş)
(Kumite) Aykut Kaya, Alparslan Yamanoğlu, Enes Erkan (Gümüş)
(Kumite) Ömer Kemaloğlu, Erman Eltemur (Bronz)
(FOTOĞRAFLI)