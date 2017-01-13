Türkiye-Karadağ: 3-0

Coşkun YAMAN/BALIKESİR, () - 2017 CEV U19 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinci Raunt C Grubu karşılaşmaları Balıkesir’de başladı.

Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı bugün Yeni Salon’da oynanan maçta Karadağ’ı 25-10, 25-14 ve 25-13’lük setlerle 3-0 mağlup etti. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Sırbistan, Hollanda’yı 3-0 yenmeyi başardı. Sırbistan setleri 29-27, 25-18 ve 25-23 kazandı.

Turnuvada yarın saat 15.30’da Sırbistan-Karadağ, 18.00’de Hollanda-Türkiye müsabakaları oynanacak.

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