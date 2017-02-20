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Türkiye Kar Voleybolu ile ilk kez Erciyes’te tanıştı

DÜNYA Snowboard Kupası, Türkiye'nin ilk dağ bisikleti iniş müsabakaları gibi organizasyonlarla kış ve dağ sporlarında ilklerin merkezi olan Erciyes, bir ilke daha imza attı. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Türkiye'de ilk...

Türkiye Kar Voleybolu ile ilk kez Erciyes’te tanıştı
DÜNYA Snowboard Kupası, Türkiye'nin ilk dağ bisikleti iniş müsabakaları gibi organizasyonlarla kış ve dağ sporlarında ilklerin merkezi olan Erciyes, bir ilke daha imza attı.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk ayağı Erciyes’te yapıldı. Erciyes, 46 takımın katıldığı Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ilk ayağının iki gün süren müsabakalar sonucu Erkeklerde birinciliği Murat Giginoğlu ve Sefa Uğurlu, ikinciliği Hasan Hüseyin Mermer ve Ali Osman Nurettin, üçüncülüğü ise Emir Kavuzlu ve Kemal Şah elde etti. Bayanlarda ise birinci Romanya’dan Adriana Maria Matei ve Beata Vada, ikinci Türkiye’den Esra Betül Çetin ve Merve Nezir, üçüncü ise Slovakya’dan SliviaPoszmikova ve Eva Elekova oldu.
Turnuva sonrası dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.
Türkiye Voleybol Federasyonu ayrıca organizasyona desteklerinden dolayı Başkan Mustafa Çelik’e şükran plaketi takdim etti. Böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Başkan Çelik, "Önümüzdeki hafta Dünya Snovboard Kupası’nı da Kayseri’de yapacağız. Böyle güzel tesisler olunca uluslararası organizasyonlar yapılabilir hale geliyor" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de gelecekte Erciyes’te çok daha önemli organizasyonlar yapılacağına inandığını belirterek, "Dünyanın önemli organizasyonlarının Kayseri’ye geleceğine inanıyoruz" diye konuştu. 

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