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Türkiye - Kanada: 0 - 1

İSTANBUL,() U20 Milli Takımı, Fransa'nın Marsilya kentinde düzenlenen Maurice Revello Turnuvası'ndaki ikinci maçında Kanada'ya 1-0 mağlup oldu. Vitrolles kentindeki Jules Ladoumegue Stadı'nda oynanan maçın tek golünü 80. dakikada Noah...

Türkiye - Kanada: 0 - 1

İSTANBUL,()

U20 Milli Takımı, Fransa'nın Marsilya kentinde düzenlenen Maurice Revello Turnuvası'ndaki ikinci maçında Kanada'ya 1-0 mağlup oldu.
Vitrolles kentindeki Jules Ladoumegue Stadı'nda oynanan maçın tek golünü 80. dakikada Noah Verhoeven attı.
Gruptaki diğer maçta Japonya, Portekiz'i 3-2 yendi. Bu sonuçlarla Kanada dört puanla liderliğe yükselirken, Türkiye ve Japonya üçer puanda kaldı. Portekiz ise bir puanla son sırada yer aldı.
Milliler, turnuvadaki son maçında 3 Haziran Pazar günü Portekiz ile karşılaşacak.

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