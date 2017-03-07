Antalya'da düzenlenen Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası başladı. Arzum ana sponsorluğunda Mardan Palace Otel'de yapılan şampiyonaya, 44 ilden 104 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın düzenlendiği salonda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Özekinci, satrancın hayatın kendisi olduğunu belirterek, sporun insan hayatındaki önemine değindi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise şampiyonanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne rastlamasının ayrı bir güzellik olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin her yerinden köyünden, ilçesinden turnuvaya katılım oldu. Burada ülkenin en iyi kadın satranççılarını görüyorum. Tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi. Bir hafta sürecek olan turnuvada dereceye girenler Türkiye'yi Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

- İbrahim Özekinci'nin konuşması

- Gulkıs Tulay'ın konuşması

- Protokoldekiler satranççılarla konuşurken görüntü

- Satranç oynayanlardan görüntü

- Salondan genel görüntü

HABER - KAMERA: SÜLEYMAN EKİN - ANTALYA /