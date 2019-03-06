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Türkiye Kadınlar Kupası'nın sahibi Fransa

ANTALYA () - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 2019 Türkiye Kadınlar Futbol Kupası'nın şampiyonu Fransa oldu. 2019 Türkiye Kadınlar Futbol Kupası'na Fransa, Romanya, Kuzey İrlanda, Özbekistan, Kazakistan, Hindistan, Ürdün ve Türkmenistan...

Türkiye Kadınlar Kupası'nın sahibi Fransa

ANTALYA () - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 2019 Türkiye Kadınlar Futbol Kupası'nın şampiyonu Fransa oldu.
2019 Türkiye Kadınlar Futbol Kupası'na Fransa, Romanya, Kuzey İrlanda, Özbekistan, Kazakistan, Hindistan, Ürdün ve Türkmenistan takımları katıldı. Turnuvanın final müsabakası Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda yapıldı. Final maçında Fransa, Romanya'yı 7-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. 27 Şubat'tan bu yana devam eden turnuvanın ikincisi Romanya, üçüncüsü ise Kuzey İrlanda oldu.
Turnuvanın en iyi kalecisi Romanya takımından Adrea Paraluta, en iyi savunma oyuncusu Özbekistan takımından Zabieva Tanzilya, en iyi orta sağ oyuncusu ise Fransa takımından Ines Jaurena oldu. Gol kralı unvanını ise attığı 6 golle Kuzey İrlanda takımından Rachel Furness elde etti. Dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ve Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur'dan aldı.

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