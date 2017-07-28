Türkiye Kadın Futbol Takımı 5. oldu (İşitme Engelliler Olimpiyatları)

Türkiye - Çin: 6-0
SAMSUN, ()
Samsun'da düzenlenen 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları kadın futbol branşında Türkiye, 5-6.'lık maçında Çin'i 6-0 mağlup ederek turnuvayı 5. sırada tamamladı.
İlk 30 dakikası golsüz geçilen maçın 31'inci dakikasında Berfin Demir'in attığı golle Türkiye 1-0 öne geçti. 38'de Özlem Aktaş'la farkı 2'ye çıkaran milliler, 45+1'de Sümeyye Merdivan'ın golüyle birlikte ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.
İkinci yarıya iyi başlayan ay-yıldızlılar, Elif Ömür'ün golüyle durumu 4-0 yaptı. İlk golün sahibi Berfin Demir'in tekrardan sahneye çıkması ve 78. ve 90. dakikalarda 2 gol atmasıyla birlikte Türkiye sahadan 6-0 galip ayrıldı.