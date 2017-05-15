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Türkiye, judoda altın ve bronz madalya elde etti

Bakü,() - AZERBAYVCAN'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın üçüncü gününde judo takım karşılaşmalarında kadınlarda altın, erkeklerde bronz madalya elde etti. Kadınlar takım karşılaşmalarında 52 kiloda Dilara Lokmanhekim,...

Türkiye, judoda altın ve bronz madalya elde etti

Bakü,() - AZERBAYVCAN'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın üçüncü gününde judo takım karşılaşmalarında kadınlarda altın, erkeklerde bronz madalya elde etti.
Kadınlar takım karşılaşmalarında 52 kiloda Dilara Lokmanhekim, 57 kiloda Nazlıcan Özerler, 63 kiloda Büşra Katipoğlu, 70 kiloda Şükran Bakacak ile +70 kiloda Kayra Sayit mücadele etti. Ay-Yıldızlı ekip, Cezayir'i 4-1, Fas'ı 5-0, finalde de ev sahibi Azerbaycan'ı 5-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 
Erkekler takım karşılaşmalarında 66 kiloda Sinan Sandal, 73 kiloda Hasan Vanlıoğlu, 81 kiloda İlker Güldüren, 90 kiloda Batuhan Efemgil, +90 kiloda Ali Erdoğan mücadele etti. 
Azerbaycan'a 4-1 yenilen Türkiye, repesaj maçlarında Endonezya'yı 5-0 mağlup etti. Ay yıldızlı ekip Kazakistan mücadelesini ise 3-2 kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.
 

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