Türkiye, judoda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz kazandı

Ercan ATA - BAKÜ / (FOTOĞRAFLI)

4. İslami Dayanışma Oyunları'nın ilk gününde Türkiye, judo branşında 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Kadınlar 52 kiloda mücadele eden İrem Korkmaz ile 63 kiloda tatamiye çıkan Büşra Katipoğlu altın madalya kazandı.

Kadınlar 57 kiloda yarışan Nazlıcan Özerler ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 60 kiloda Bekir Özlü gümüş, 66 kiloda ise Sinan Sandal bronz madalya elde etti. Sinan Sandal'a madalyasını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev verdi.

Ay-yıldızlılar, görme engelli judoda ise günü bir madalya ile tamamladı. Kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan Zeynep Çelik, bronz madalyaya ulaştı.