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Türkiye Judo Milli Takımı 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti

ERCAN ATA / BAKÜ,() - TÜRKİYE Judo Milli Takımı, 4. İslam Dayanışma Oyunları'nı bugün yapılan karşılaşmalar ile noktaladı. Ay-yıldızlı ekip bugün yapılan takım karşılaşmalarında kadınlarda altın, erkeklerde bronz madalya elde...

Türkiye Judo Milli Takımı 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti

ERCAN ATA / BAKÜ,() - TÜRKİYE Judo Milli Takımı, 4. İslam Dayanışma Oyunları'nı bugün yapılan karşılaşmalar ile noktaladı. Ay-yıldızlı ekip bugün yapılan takım karşılaşmalarında kadınlarda altın, erkeklerde bronz madalya elde etti. Türkiye Judo Milli Takımı, bu sonuçla madalya sayısını 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz yaparak 4. İslam Dayanışma Oyunları'nı tamamladı. 
Erkeklerde 81 Kg'da İlker Güldüren gümüş, 60 Kg'da Bekir Özlü gümüş, 90 Kg'da Batuhan Efemgil bronz, 66 Kg'da Sinan Sandal bronz, 
Kadınlarda +78 Kg da Kayra Sait altın, 63 kg da Büşra Katipoğlu altın, 52 Kg'da İrem Korkmaz altın, 70 Kg'da Şükran Bakacak gümüş
78 Kg'da Çağrı Güzelsoy gümüş, 57 Kg'da Nazlıcan Özerler bronz madalya kazandı. Öte yandan erkek milli takımının madalyalarını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev taktı.

(FOTOĞRAFLI)

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