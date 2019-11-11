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Türkiye - İzlanda maçının hakemi belli oldu
Avrupa Şampiyonası Elemeri H Grubu'nda Türkiye'nin İzlanda'yı konuk edeceği mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. UEFA 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye'nin 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Türk...
SPOR 11.11.2019, 16:42
Avrupa Şampiyonası Elemeri H Grubu'nda Türkiye'nin İzlanda'yı konuk edeceği mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
UEFA 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye'nin 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda İzlanda ile oynayacağı karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Stuart Atwell olacak.
UEFA 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye'nin 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda İzlanda ile oynayacağı karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Stuart Atwell olacak.
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