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Türkiye - İzlanda maçından notlar

UEFA 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9’uncu maçında Türkiye, sahasında İzlanda’yı konuk etti. Türk Telekom Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor düdük çaldı....

SPOR 14.11.2019, 20:12
Türkiye - İzlanda maçından notlar
UEFA 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9’uncu maçında Türkiye, sahasında İzlanda’yı konuk etti. Türk Telekom Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor düdük çaldı. Taylor’un yardımcılıklarını ise Gary Beswick ve Adam Nunn üstlendi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda karşısında deplasmanda oynanan Fransa maçının ilk 11’inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen İrfan Can Kahveci’nin yerine Cengiz Ünder’i, hastalığı sebebiyle kadroya dahil edilmeyen Kenan Karaman’ın yerine ise Hakan Çalhanoğlu’nu görevlendirdi.
Kaleyi Mert Günok’a emanet eden Güneş, savunma dörtlüsünü Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş’tan oluşturdu. Orta alanda Okay Yokuşlu, Ozan Tufan ve Mahmut Tekdemir’i sahaya süren Güneş’in hücum hattındaki tercihleri ise Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz oldu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN KASAPOĞLU MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti.
CENGİZ ÜNDER 5 MAÇ SONRA SAHADA
A Milli Futbol Takımı’nda Cengiz Ünder, 5 maç sonra ilk 11’de sahaya çıktı. Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Cengiz Ünder, Türkiye’nin H Grubu’nda oynadığı 5 maçta görev alamamıştı. Son olarak Türkiye’nin Konya’da Fransa’yı 2-0 mağlup ettiği mücadele forma giyen ve bir de gol atma başarısı gösteren Cengiz Ünder; daha sonra sırasıyla İzlanda, Andorra, Moldova, Arnavutluk (2) ve deplasmanda oynanan Fransa maçında görev alamamıştı.
BİR PUAN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NIN KAPISINI AÇIYOR
A Milli Futbol Takımı, H Grubu’nda 8 maçta topladığı 19 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta sadece İzlanda deplasmanında kaybeden milliler, hem rakibinden rövanşı almak hem de grupta liderliğini devam ettirmek istiyor. Millilere İzlanda karşısında sahadan bir puanla ayrılmak yetecek. Türkiye, kazanması halinde ise gruptaki liderliğini sürdürecek.
“ZAFERLER SENİN RUHUNDA VAR!”
Karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları seremoniye çıkarken, tribünlerde pankartlar açıldı. İstiklal Marşı coşkuyla okunurken, tribünlerde de "İnanıyoruz biz size, 82 milyon sizinle", "Baş koymuşum Türkiye’nin yoluna", "Zaferler senin ruhunda var" pankartları açıldı.
İZLANDA MİLLİ TAKIMI, STADYUMA SORUNSUZ ULAŞTI
Öte yandan İzlanda Milli Takımı, Türkiye maçı öncesinde karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu’na sorunsuz geldi. İzlanda kafilesi, ilk maç öncesinde yaşanan olayların ardından oynanan ikinci maç öncesinde hiçbir sorun yaşamadan stadyuma giriş yaptı.

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