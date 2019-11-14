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Türkiye - İzlanda karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9'uncu maçında evinde İzlanda ile karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'un...
SPOR 14.11.2019, 18:36
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9'uncu maçında evinde İzlanda ile karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.
Milliler, rakibi karşısında puan alması halinde EURO 2020 biletini alacak.
İki takımın sahaya çıkacakları ilk 11'ler şu şekilde:
TÜRKİYE: Mert - Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz
İZLANDA: Halldorsson - Pálsson, Ragnar Sigurdsson, Bjarnason, Sigthorsson, Gylfi Sigurdsson, Finnbogason, Árnason, Traustason, Bödvarsson, Skulason
Milliler, rakibi karşısında puan alması halinde EURO 2020 biletini alacak.
İki takımın sahaya çıkacakları ilk 11'ler şu şekilde:
TÜRKİYE: Mert - Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz
İZLANDA: Halldorsson - Pálsson, Ragnar Sigurdsson, Bjarnason, Sigthorsson, Gylfi Sigurdsson, Finnbogason, Árnason, Traustason, Bödvarsson, Skulason
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