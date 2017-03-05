Türkiye İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası yapıldı

Türkiye İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde yapıldı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası, Manavgat'ta koşuldu. 1'i kadın 16 sporcunun katıldığı şampiyona Herford Caddesi'ndeki 2.1 kilometrelik parkurda 12 tur atılarak yapıldı. Şampiyonda birinciliği Ercüment Boran, ikinciliği Recep Tatlıcılar, üçüncülüğü de Onur Kop kazandı. Şampiyona, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya, "Burada dereceye girecek olan sporcular 18-30 Temmuz tarihleri arasında Samsun'da düzenlenecek olan İşitme Engelliler Olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecek" dedi.

Karakaya, böyle bir organizasyon yapmaktan memnun olduklarını belirterek, olimpiyatlar öncesinde milli takım kampının da Manavgat'ta yapılmasını beklediklerini kaydetti.

Şampiyonada üçüncü olan Onur Kop da Samsun'da düzenlenecek olan olimpiyatlara 133 gün kaldığını aktarırken, "Biz sporcu arkadaşlarımızla antrenmanlarımıza ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye'miz için başarılı sonuçlar alacağız. Türk bayrağını gönderde dalgalandıracağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yarışa hazırlanan sporculardan detay

- Yarışın başlaması genel

- Yarış detay

- Yarışın tamamlanması

- Ödül töreni

- İlçe Spor Müdürü Süleyman Karakaya röportaj

- 3'ncü olan Onur Kop'un işaret diliyle konuşması

(Haber-Kamera:Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya) )