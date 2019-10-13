Türkiye, İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'nda ikinci oldu

ANKARA/

Belçika'da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye, 2 bronz madalya ve kata takım müsabakalarında gümüş madalya aldı.

Şampiyonada kadınlar 48 kiloda Rojda Sarıyel ve erkekler +100 kiloda Furkan Acar bronz madalya kazandı. Kata takım müsabakalarında ise Abdullah Sevinç ve Erkan Esenboğa'dan oluşan milli takım Avrupa ikincisi oldu.