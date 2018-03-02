Türkiye - İrlanda Cumhuriyeti maçının genel bilet satışı başladı

İSTANBUL /

A Milli Futbol Takımı'nın İrlanda Cumhuriyeti ile 23 Mart Cuma günü saat 20.30'da Antalya Stadyumu'nda oynayacağı özel karşılaşmanın internet üzerinden genel bilet satışı başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın bilet satışı, internet üzerinden taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor. Ayrıca satın alınan biletlerin, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacağı ifade edildi.

Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçının bilet fiyatları, 1. Kategori 30 TL, 2. Kategori 15 TL ve 3. Kategori 10 TL olarak belirlendi.